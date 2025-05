Reprodução/Instagram/Divulgação Jade Picon





Jade Picon passou por mais uma transformação nessa terça-feira (13). Após um período com os fios mais claros, a influenciadora apostou em uma nova cor de cabelos. Dessa vez apostou em um tom mais escuro do que o habitual. O resultado foram fios mais naturais.

Divulgação Jade Picon

“Mudar o cabelo, para mim, é quase como virar uma página. Estou em uma fase de novas ideias, novos projetos... então senti que era o momento certo de refletir isso também no visual. A mudança para o castanho veio muito naturalmente, eu me sinto mais natural e é uma cor que traz uma nova energia e combina com tudo o que estou vivendo agora”, afirmou.

Ela ainda diz que optou por um visual mais natural na escolha pela nova cor. “Gosto de pensar no cabelo como extensão do que estou sentindo. E para isso fazer sentido, ele precisa estar saudável e bem tratado com os produtos certos. Só consigo me sentir segura para essas mudanças porque sei que Eudora Siàge cuida do meu cabelo de verdade, mesmo após mudanças radicais que incluem coloração e fontes de calor. Dessa vez, quis trazer à tona uma versão mais conectada comigo mesma, com mais presença e autenticidade. A coloração nova representa esse reencontro com minha essência, algo mais natural. Me inspirei em visual que expressa força e elegância com naturalidade, que é exatamente o que eu queria traduzir neste momento", conta a atriz, conhecida pelo cuidado minucioso durante as suas mudanças e cuidados capilares.

Jade chegou a compartilhar um vídeo em suas redes sociais. Ao que tudo indica, a atransformação foi aprovada pelos seguidores. "Gata em todas versões ❤️", disse uma delas. "A morena tá viva", brincou uma outra. "Essa cor tem meu coração 😍", postou uma terceira.