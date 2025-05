Reprodução/Globo Duda Santos revelou que descobriu irmão atuando na Globo

Duda Santos, protagonista da novela Garota do Momento, viveu uma descoberta inesperada nos bastidores da Globo. Durante participação no programa Que História É Essa, Porchat?, no GNT, a atriz contou que descobriu um irmão de 9 anos, também ator da emissora, com quem nunca havia tido contato antes.

A revelação surgiu de forma inesperada, enquanto ela fazia sua primeira capa de revista. “Estava trabalhando e recebi uma mensagem de um produtor de elenco, Rudson Martins. Ele disse que um menino de 9 anos, que estava gravando com ele, ficava falando para todo mundo que era meu irmão”, relatou Duda Santos.

A protagonista de Garota do Momento afirmou que, inicialmente, duvidou da história. “Falei que não conhecia ninguém com aquele nome, mas ele insistiu e me mandou a certidão de nascimento do garoto", afirmou.

"Quando vi o nome dos avós e o nome do pai, comecei a desconfiar”, relembrou. A confirmação veio ao ver uma foto do menino. “Era a cara do meu pai. Não tive mais dúvidas", disse a artista.