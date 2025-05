Reprodução Instagram - @laauracastor Kleber Mendonça e Wagner Moura em 'O Agente Secreto'

"O Agente Secreto" se consagrou como a obra mais vitoriosa do Festival de Cannes, que ocorre neste sábado (24), na França. O longa-metragem nacional recebeu quatro pêmios: o Fipresci Prize e o Prix du Cinémas de Art e Essai. Wagner Moura, o protagonista, também venceu na categoria de Melhor Ator.

Da mesma forma, Kleber Mendonça Filho levou o título de Melhor Diretor. Essa foi a primeira vez que um diretor brasileiro leva o prêmio desde 1969, quando Glauber Rocha levou o prêmio por " Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro ".



A primeira premiação é dada pela Federação Internacional de Críticos do Cinema, ao passo que a segunda é concedida por exibidores independentes. A terceira fez com que Wagner fosse o primeiro brasileiro a ser premiado na categoria.





A produção ainda disputa a cobiçada Palma de Ouro, que ainda não foi anunciada. "Um filme que faz suas próprias regras, que é pessoal, mas universal, que leva seu tempo e mergulha você em um mundo - o mundo do Brasil governado pelos militares em 1977 e o mundo das pessoas boas em tempos ruins”, declarou a Federação de Críticos.

Elenco e sinopse

Além de Wagner, o filme conta com outros nomes de peso no elenco, com destaque para artistas conhecidos pela trajetória em novelas e séries. Alice Carvalho, Kaiony Venâncio, João Vitor Silva, Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone são alguns deles.

Misturando suspense e política, o enredo é ambientado na década de 1970, com Recife, em Pernambuco, servindo como plano de fundo da narrativa. A história mostra um especialista em tecnologia retornando para sua cidade natal com informações extremamente sigilosas.

Com estreia mundial no último dia 18, a obra foi aplaudida de pé por 13 minutos na estreia. O diretor da história, Kleber Mendonça Filho, é conhecido por outras obras que se destacaram no cenário audiovisual, a exemplo de "Aquarius", "Bacurau" e "Retratos Fantasmas".