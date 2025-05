Reprodução Virginia Fonseca e Zé Felipe se casaram em 2021.





Rafaela Fonseca, prima de Virginia Fonseca, criticou a repercussão em torno da separação da influenciadora com Zé Felipe. O casal, que estava junto há cinco anos, anunciou o divórcio nesta terça-feira (27).







Nas redes sociais, a moça direcionou a mensagem a quem estava criando conteúdo sobre o fim da relação:



"Um bando de gente criando conteúdo com um término de casamento - vocês deveriam ter vergonha! Desumano, falta de empatia! Família é projeto de Deus, as pessoas deveriam se colocar mais no lugar do outro!", disse Rafaela.

Reprodução Instagram @Virginia - 28.5.2025 Virginia e Zé Felipe reforçaram que seguirão amigos mesmo após o fim do casamento.





Apesar da crítica da prima da influenciadora, o divórcio se tornou um dos temas mais comentados do Brasil. O anúncio, publicado de maneira conjunta entre Virginia e Zé Felipe, superou a marca de cinco milhões de curtidas.



No texto, os dois anunciaram o fim da relação como casal, mas destacaram que seguirão amigos e próximos, muito por conta dos três filhos. Eles são pais de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 8 meses.