Reprodução Instagram @jairaguiar.r| @pefabiodemelo Jair José Aguiar Rosa e Fábio de Melo

A polêmica protagonizada por padre Fábio de Melo e o ex-gerente Jair José Aguiar da Rosa ganhou um novo desdobramento. O Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis, restaurantes, bares e similares de Joinville e região (Sitratuh), emitiu um pronunciamento repudiando o caso, o que trouxe as discussões sobre o conflito de volta à web.

"A empresa não apurou os fatos de forma adequada e visando minimizar os impactos negativos em sua reputação optou por culpabilizar injustamente e isoladamente o empregado através da imediata dispensa, em clara reação à viralização do vídeo, conforme noticiado por diversos veículos de comunicação", inicia a nota, publicada nesta semana.





"Mais grave ainda, a própria demissão tornou-se objeto de divulgação pública, com declarações — supostamente atribuídas à empresa — confirmando que a medida foi motivada pela exposição viral do vídeo.

O empregado foi alvo de um típico “exposed” nas redes sociais, sendo injustamente transformado em alvo de cancelamento virtual, com sua imagem (vídeo de câmeras internas) circulando nacionalmente", acrescenta.

O Sitratuh afirmou ainda que rechaça "veementemente qualquer prática de desligamento motivada por pressões externas ou estratégias de marketing", além de expor que entrou em contato com Jair José Aguiar da Rosa para auxiliá-lo depois da demissão.

"Por fim, o Sindicato informa que desde o acontecido já estava com o trabalhador e está acompanhando as providências necessárias e colaborará para reparar os danos do trabalhador. Permaneceremos atentos e atuantes na defesa intransigente dos direitos da categoria", finaliza.





Relembre

No dia 10 deste mês, o paróco Fábio de Melo esteve em uma cafeteria e foi surpreendido ao passar uma mercadoria no caixa e ser notificado que o valor estava acima do precificado na prateleira. Segundo ele, o gerente o respondeu de forma grosseira.

Como o padre expôs o caso na web, o episódio viralizou. Jair José Aguiar da Rosa, ex-gerente do estabelecimento, negou a acusação de ter entrado em um conflito com o católico e disse que foi demitido pelo caso.

A polêmica dividiu opiniões em plataformas de interação virtual. Padre Fábio de Melo, por exemplo, fez um pronunciamento no qual dizia que estava a "um passo de desistir" em meio aos ataques que estava recebendo.