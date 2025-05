Reprodução/Instagram Padre Fábio de Melo

Jair José Aguiar, ex-gerente de uma unidade da cafeteria Havanna em Joinville (SC), se pronunciou publicamente após ter sido demitido por conta de um episódio envolvendo o Padre Fábio de Melo.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (16), Jair afirmou que a situação teve um grande impacto em sua vida: “Minha vida virou de cabeça para baixo”, desabafou.

Segundo ele, em nenhum momento houve interação direta com o padre. “Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele”, afirmou, em resposta ao relato feito pelo religioso em uma gravação anterior.

A confusão começou quando Fábio de Melo questionou o valor de um doce de leite que, de acordo com ele, estava diferente do preço exibido na prateleira.

Jair explicou que o problema teria ocorrido por conta da disposição das placas de preço no local, o que poderia ter causado confusão. A cobrança feita seria referente a um produto diferente, mais caro.

Na legenda do publicação ele ainda escreveu: "No dia 10 de maio fui exposto em rede nacional e acusado de atitudes que não cometi. Desde então, minha imagem foi atacada, minha história deturpada e meu nome jogado ao julgamento da internet sem que eu tivesse a chance de falar. Hoje, venho aqui contar a minha versão dos fatos, com respeito, verdade e transparência. Meu único pedido é que as pessoas me ouçam com o mesmo interesse com que ouviram as acusações. Que a verdade prevaleça."

Entenda o caso

Em um vídeo divulgado, o padre relata uma situação desagradável vivida no estabelecimento e critica a postura do funcionário, classificada por ele como "arrogante".

O padre contou que selecionou dois potes de doce de leite sem açúcar, mas, ao passar pelo caixa, percebeu que o valor cobrado era superior ao preço exibido na prateleira. "Muito educadamente, avisei à atendente que a soma estava incorreta. Ela verificou e confirmou que o preço na estante estava errado. Foi quando o gerente interveio, de forma deselegante, dizendo: 'Se quiser levar, o preço é este'", narrou Fábio de Melo.

O religioso ressaltou que não quis criar conflito, mas destacou que, por lei, o estabelecimento deve honrar o preço anunciado, mesmo que haja equívoco. "O que mais me assustou foi a prepotência. Não é o gerente quem decide o valor a ser cobrado", afirmou.

Em nota, a Havanna informou que o colaborador envolvido não faz mais parte da equipe e reforçou o compromisso com um atendimento acolhedor. A empresa pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que está apurando os fatos para evitar novas situações do tipo.

"Informamos que o colaborador envolvido no ocorrido já não faz mais parte do nosso quadro de funcionários. Mais do que esclarecer, nosso compromisso é agir para corrigir e garantir que esse tipo de situação não volte a acontecer. Estamos redobrando os cuidados com nosso atendimento e reforçando nossos valores junto à equipe" , disse.