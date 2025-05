Reprodução/Instagram Padre Fábio de Melo

Um gerente da Cafeteria Havanna, localizada em um shopping de Joinville (SC), foi demitido após um vídeo do padre Fábio de Melo circular nas redes sociais. Na gravação, o religioso relata uma situação desagradável vivida no estabelecimento e critica a postura do funcionário, classificada por ele como "arrogante".

O padre contou que selecionou dois potes de doce de leite sem açúcar, mas, ao passar pelo caixa, percebeu que o valor cobrado era superior ao preço exibido na prateleira. "Muito educadamente, avisei à atendente que a soma estava incorreta. Ela verificou e confirmou que o preço na estante estava errado. Foi quando o gerente interveio, de forma deselegante, dizendo: 'Se quiser levar, o preço é este'", narrou Fábio de Melo.





O religioso ressaltou que não quis criar conflito, mas destacou que, por lei, o estabelecimento deve honrar o preço anunciado, mesmo que haja equívoco. "O que mais me assustou foi a prepotência. Não é o gerente quem decide o valor a ser cobrado", afirmou.

Em nota, a Havanna informou que o colaborador envolvido não faz mais parte da equipe e reforçou o compromisso com um atendimento acolhedor. A empresa pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que está apurando os fatos para evitar novas situações do tipo.

"Informamos que o colaborador envolvido no ocorrido já não faz mais parte do nosso quadro de funcionários. Mais do que esclarecer, nosso compromisso é agir para corrigir e garantir que esse tipo de situação não volte a acontecer. Estamos redobrando os cuidados com nosso atendimento e reforçando nossos valores junto à equipe", disse.