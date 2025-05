Reprodução/Globoplay O funcionário contesta a versão do religioso, e utiliza as imagens captadas pelas câmeras de segurança para credibilizar sua versão.





Fábio de Melo se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o ex-gerente de uma cafeteria Havanna em Joinville (SC). Jair José Aguiar da Rosa, demitido após a crítica pública do padre, agora o acusa de mentir sobre a história.





O paróco lamentou o desligamento, mas também se defendeu da acusação de ter inventado a história: "Ele afirma que eu inventei a situação, mas não tenho motivo algum para mentir".

De acordo com Fábio de Melo, houve um atrito entre o ex-gerente e outros funcionários: "Não era a hora de discutir quem pôs o preço errado. Era a hora de vir falar com a gente. Veio e falou alto, pra quem quiser ouvir: 'O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema'".

Vídeo da cafeteria, onde o Padre Fábio de Melo e um amigo teriam sido destratados, cai na internet. O gerente do estabelecimento foi demitido após o ocorrido e afirma estar arrasado, pois, além da demissão, está sofrendo ataques dos fãs do padre.

.

pic.twitter.com/RCBJImhhDS— POINT POP (@Point__Pop) May 15, 2025





"O desrespeito a que me referi nos vídeos dos Stories que eu fiz no dia foi à Lei do Direito do Consumidor, que é clara, o preço anunciado precisa ser honrado, mesmo que não esteja no sistema [...] Ele tinha que ter vindo até nós, dirigido-nos a palavra, ou pedido desculpa", acrescentou o padre.

Por fim, o religioso afirmou que teria levado o item, um pote de doce de leite, pelo preço correto, mas a postura de Jair José o fez recuar: "Eu só tinha avisado a menina: 'vocês estão cometendo o erro, corrija para que isso não aconteça novamente'. A menina do caixa é minha testemunha, sabe o que aconteceu".

A versão do gerente

Jair José Aguiar da Rosa alega que o Fábio de Melo mentiu em seu relato. De acordo com o ex-gerente da unidade, ele nem mesmo conversou com o padre, tendo falando unicamente com o rapaz que o acompanhava





As imagens do circuito de segurança da loja confirmam a versão do funcionário de que não houve diálogo entre eles. O caso aconteceu no último sábado (10), e Jair foi demitido na segunda-feira (12). Ele afirma estar passando por problemas financeiros e emocionais, causados por ataques nas redes sociais, desde a polêmica.