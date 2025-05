Foto: Reprodução / Instagram / @pefabiodemelo Veja: Padre Fábio de Melo dá bronca em fã durante show em Minas Gerais





Padre Fábio de Melo voltou a se pronunciar sobre a polêmica que culminou na demissão do gerente de uma cafeteria em Joinville (SC). O religioso lamentou os ataques que vem recebendo desde o início do caso, em 10 de maio.







Em um longo desabafo, o pároco criticou a repercussão do caso, além da onda de hate , fenômeno comum nas redes sociais. De acordo com ele, há um movimento para eleger possíveis alvos públicos.

"A polarização política está por trás de tudo. Sempre esteve. E ninguém está realmente preocupado com a questão que atualmente foi levantada para o estímulo do ódio. Os ataques são orquestrados pelos que não ficaram satisfeitos em não nos ter nos palanques de suas predileções", disse Fábio de Melo.

O padre afirma não estar inserido em nenhum dos dois lados — e por isso sofre com ataques de ambos. O religioso, que é vítima de insinuações sobre sua sexualidade, também ressaltou ser julgado por seu posicionamento político, ainda que ninguém saiba qual é.

"O ódio virtual se manifesta da pior forma. Mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de nossas escolhas, achincalhando as pessoas que amamos, nossos familiares e amigos. O principal instrumento do ódio é a palavra, a pior de todas as armas. Ela fere, adoece, pesa tanto que prostra a alma".

Fábio de Melo expressou sua tristeza com os ataques recebidos, que não pausam nem em postagens sobre outros temas. Ele chega a citar uma homenagem à mãe, que também não foi poupada dos comentários.



"Não sei como você tem sobrevivido às novas versões de guerras. Eu estou a um passo de desistir. Proteja-se. Em proporções diferentes, é claro, mas você está sob a mira da mais assertiva armadilha que o Diabo criou: o mundo virtual".