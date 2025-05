Reprodução Padre Fábio de Melo faz brincadeira na rede social e pede desculpas aos seguidores

Além de ser uma das figuras religiosas mais queridas do Brasil, o padre Fábio de Melo também se tornou nome frequente em cerimônias de casamento de celebridades.

Com seu carisma e palavras emocionadas, ele vem conquistando espaço não só na igreja, mas também nos altares de casais famosos que fazem questão de tê-lo como celebrante.

A seguir, confira cinco casamentos de personalidades que contaram com a presença marcante do padre.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes

O casameto da apresentadora com o ator aconteceu em grande estilo em Porto Feliz, interior de São Paulo. Em meio ao cenário encantador de um hotel fazenda, o casal optou por uma cerimônia com clima intimista, mas repleta de charme.

A condução espiritual ficou a cargo de Fábio de Melo, que compartilhou registros do local nas redes sociais e emocionou os convidados com suas palavras.

Nicole Bahls e Marcelo Bimbi

Com pompa tradicional, o casamento foi realizado na histórica Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Padre Fábio foi o responsável por celebrar a união diante de uma igreja repleta de padrinhos.

Em um dos momentos mais comentados, Nicole entrou sozinha, simbolizando sua independência, e perguntou, sorridente, se já podia beijar o noivo no altar, mas ouviu um divertido “ainda não” do sacerdote.

Viviane Araújo e Radamés Martins

A atriz e o jogador escolheram Fábio de Melo para celebrar sua união no Rio de Janeiro. A decisão veio após assistirem a uma celebração feita por ele meses antes, no casamento de um amigo em comum.

Encantados pela sensibilidade do padre, não pensaram duas vezes ao fazer o convite.

Eri Johnson e Alice Souto

O casamento do ator com a estudante de medicina foi realizado na Paróquia Santa Margarida Maria, também no Rio. Embora os noivos fossem os protagonistas do dia, foi o padre quem atraiu olhares e celulares após a cerimônia.

O assédio dos convidados foi tanto que só durante a celebração ele teve sossego. Assim que anunciou os dois como marido e mulher, virou o centro das atenções.

Lexa e MC Guimê

A união do casal de músicos teve como palco a imponente Catedral da Sé, em São Paulo. A noiva, com vestido luxuoso cravejado de cristais, e o noivo, de terno sob medida, protagonizaram uma noite inesquecível, marcada por tumulto na entrada e muita emoção no altar.

Coube ao padre Fábio de Melo selar o compromisso, em uma celebração repleta de declarações públicas de amor.