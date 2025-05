Foto: Luiz Santos Marrone









Marrone, da dupla com Bruno, contou que levou 15 pontos na testa , trincou cinco costelas e machucou a mão, foi atendido no local e segue em repouso em casa, em entrevista à equipe do Fantástico.

O cantor sofreu uma queda de aproximadamente três metros ao se aproximar da plateia para distribuir rosas no fim da apresentação em Goiânia, no dia 10 de maio.

O artista falou pela primeira vez sobre o acidente: “Foi tudo muito rápido. Acho que pisei em falso e caí reto. Apaguei por mais ou menos um minuto”.

Ele contou ainda que não estava celebrando com bebida alcoólica, pois “não bebo já tem mais de seis anos. Optei por cuidar mais da minha vida e minha saúde”.

Cerca de 7 mil pessoas assistiam ao show quando o médico Ismar Júnior, que estava na plateia, correu para o palco ao perceber a queda.

Ele prestou os primeiros socorros, confirmou que Marrone estava consciente, mas confuso, com sangramento visível e possível fratura na mão, e acompanhou o traslado do cantor ao hospital.





Possíveis causas

Bruno, parceiro de palco, suspeita que uma luz do cenário pode ter atrapalhado Marrone, que no ano passado passou por cirurgia de glaucoma, condição que afeta a visão.

O próprio cantor, porém, atribui o tombo à distração: “Nossa equipe é muito profissional. Eles sempre passam essa fita, o lugar que a gente pode ir, o lugar que a gente não pode ir. Acho que aquele dia eu estava um pouco distraído”.

Recuperação e agenda mantida

Apesar do susto, Marrone se recupera em casa e espera retornar aos palcos na próxima semana.

Enquanto isso, Bruno seguiu a agenda de shows sozinho, com apresentações em Palmas e Recife, onde tranquilizou os fãs: “O Marrone já tá bem. Daqui a pouco ele volta a cantar”.