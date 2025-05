Reprodução: Instagram/@marrone e Instagram/@nupapeloficial Cantor se acidentou, mas passa bem

Marrone, da dupla com Bruno, passou por um susto no último sábado (10): durante uma apresentação no Centro Cultura Oscar Niemeyer, o sertanejo se desequilibrou e caiu do palco.

Após a queda, membros da produção foram ajudar o artista. "Machucou? Ele está bem?", perguntou o cantor com quem o veterano divide a carriera musical. Pouco tempo depois, o astro encerrou o show em solidariedade ao amigo.

Bruno tranquilizou os fãs da dupla

Nas redes sociais, Bruno se pronunciou sobre o acidente envolvendo Marrone. "Está tudo certo com o Marrone, graças a Deus. O Marrone caiu do palco e quase me matou do coração" iniciou.

"Mas não aconteceu nada com ele, só deu uns pontinhos na testa. Conversou comigo já, está tudo bem. Mas meu Deus, assustei muito", finalizou ele. Nos comentários da publicação, amigos e internautas mandaram forças ao sertanejo.

"Amé! Melhoras para o nosso irmão!", escreveu Alexandre Pires. "Ah, melhoras para o nosso querido. Que Deus o abençoe", desejou Roberta Miranda.