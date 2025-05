Foto: Luiz Santos Marrone

O perfil oficial da dupla Bruno e Marrone utilizou as redes sociais para publicar atualizações do cantor mais velho, que caiu do palco no sábado (10) e machucou a testa enquanto se apresentava no Centro Cultura Oscar Niemeyer.

No domingo (11), a conta explicou que o sertanejo continuará se cuidando enquanto o primeiro nome do duo dará prosseguimento aos trabalhos. "Como previsto, ele segue em observação, portanto não poderá se apresentar no dia 12/05 na cidade de Itaqueraí/MS", diz a nota oficial.



"Bruno irá cumprir o compromisso, com a certeza do apoio e compreensão do público e organizadores", reforçou o comunicado. Depois do acidente, Marrone foi atendido no Hospital Albert Eistein, em Goiânia. O artista teve um corte próximo ao supercílio e na mão esquerda.









Pronunciamento de Bruno

Nas redes sociais, Bruno falou sobre o acidente envolvendo Marrone. "Está tudo certo com o Marrone, graças a Deus. O Marrone caiu do palco e quase me matou do coração" iniciou.

"Mas não aconteceu nada com ele, só deu uns pontinhos na testa. Conversou comigo já, está tudo bem. Mas meu Deus, assustei muito", finalizou ele.