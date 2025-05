Instagram/@rafaella Rafaella Santos exibe registro ao lado da mãe internada

Rafaella Santos, influenciadora digital e irmã do jogador Neymar, usou suas redes sociais neste domingo (18) para compartilhar uma foto ao lado da mãe, Nadine Gonçalves, de 58 anos, que aparece em uma cama de hospital.

Sem entrar em detalhes sobre o motivo da internação, Rafaella fez questão de afirmar que o quadro clínico da mãe é estável.

"Um dos meus melhores momentos, ela! PS: ela está bem!", escreveu na legenda da foto publicada nos stories do Instagram.

O registro contrastou com a programação da influenciadora na noite anterior, quando ela compartilhou momentos de lazer em um spa de luxo em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Transformação

Reprodução Instagram - 10.4.2025 Antes e depois de Rafaella Santos

Com toda a vaidade, no dia 09 de abril, Rafaella, de 29 anos, surpreendeu os fãs quando usou as redes sociais para mostrar a nova tonalidade das madeixas dela. Antes conhecida pelos cabelos loiros, agora a influenciadora escolheu tingir os fios com uma cor mais sóbria e menos clara.

Trata-se do castanho-escuro. Por meio de uma publicação feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 5,9 milhões de seguidores, ela exibiu o resultado após a ida a um são de beleza e celebrou o novo visual. "Oi, morena ", legendou na postagem.