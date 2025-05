Reprodução/Instagram Marrone diz que já pensou em acabar a dupla com Bruno

O cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruno e Marrone, não participará da apresentação marcada para esta quinta-feira (15) na Agrotins, em Palmas. De acordo com a assessoria dos artistas, o show será realizado exclusivamente por Bruno, enquanto o parceiro segue em recuperação após um acidente sofrido no último final de semana.

O incidente ocorreu no sábado (10), durante uma apresentação em Goiânia. Marrone se desequilibrou ao se despedir do público e caiu do palco. Ele foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital Albert Einstein da capital goiana, onde recebeu atendimento médico especializado.

Segundo boletim divulgado pela equipe do cantor, Marrone sofreu uma fratura no dedo da mão esquerda e teve cinco costelas trincadas. Ele passou por cirurgia no domingo (11) e recebeu alta hospitalar na tarde de terça-feira (13). Agora, permanecerá em casa sob cuidados médicos e repouso.

Apesar do ocorrido, a agenda da dupla está mantida. As próximas apresentações, incluindo o show em Palmas e outro em Recife( PE) no sábado (17), serão realizadas apenas por Bruno.

“A agenda de shows da dupla segue sem alterações, com apresentações no dia 15, em Palmas e no dia 17, em Recife (PE), realizadas somente por Bruno ”, informou a assessoria.

A programação da Agrotins nesta quinta-feira também contará com a presença da banda de forró Limão com Mel, que divide o palco com Bruno no encerramento do evento.