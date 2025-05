Instagram/Reprodução Mãe de Bruno Fagundes é atropelada por manobrista em SP

O ator Bruno Fagundes usou as redes sociais para relatar um acidente envolvendo sua mãe, a atriz, roteirista e diretora teatral Mara Carvalho. Segundo ele, Mara foi atropelada por um manobrista de um restaurante, localizado no bairro dos Jardins, em São Paulo.

"Minha mãe foi atropelada por um manobrista do restaurante @afigueirarubayat" , escreveu Bruno, ao narrar que o funcionário havia acabado de estacionar o carro da mãe.

Quando ela contornava o veículo para assumir o volante, o manobrista teria dado marcha a ré, atingindo-a e jogando-a ao chão.

De acordo com o relato, Mara sofreu escoriações no cotovelo, cabeça e braço. Mesmo não estando presente no momento do ocorrido, Bruno contou que ela chegou até ele "com náusea, dores pelo corpo e sangrando bastante".

O ator, filho de Mara com o ato r Antônio Fagundes, c riticou a conduta do restaurante: “O restaurante não prestou socorro. O manobrista não prestou socorro.”

Ele afirmou ter recorrido às redes sociais na tentativa de obter um posicionamento do estabelecimento.

Mara foi atendida em um hospital, realizou exames e está em recuperação. “Por sorte, eu tenho uma mãe forte pra caramba, jovem, ativa, mas segue cheia de dores e em recuperação. Imagina se isso tivesse acontecido com alguém em situação mais frágil”, alertou Bruno.