Reprodução Instagram - 15.5.2025 Zuri, filha de Brunna e Ludmilla, nasceu em Miami

Após o anúncio de que Zuri tinha nascido na última quarta-feira (14), vários famosos da classe artística vieram a público desejar boas-vindas para a primogênita da cantora e compositora Ludmilla e da dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves.

"Parabéns! Deus abençoe! Amém", escreveu Tatá Werneck, humorista e apresentadora do "Lady Night" no Multishow. "Viva Zuri! Parabéns mamães! Que Deus abençoe muito", disse Camila Queiroz, apresentadora do reality "Casamento às Cegas" na Netflix. "Benção purinha", comentou ainda o cantor Leo Santana.





"A partir de agora vocês vão viver os melhores momentos da vida de vocês", prosseguiu o funkeiro MC Daniel. "Bem-vinda! Muita saúde para a Zuri", completou MC Maneirinho. "Ah, bem-vinda, Zuri", disse Maisa, no ar como a vilã Bia em "Garota do Momento", que ainda adicionou emojis de coração na postagem.

"Seja bem-vinda, pequena Zuri. Deus abençoe vocês", pontuou a artista Pocah. "Own, Deus abençoe demais", afirmou a influenciadora Lore Improta. "Que Deus abençoe essa nova fase de vocês, Brunna. Seja bem-vinda, Zuri", finalizou a ex-BBB e ex-peoa de "A Fazenda" Larissa Tomásia.

Fora do Brasil

Zuri nasceu em Miami, nos Estados Unidos. A chegada da bebê foi anunciada por uma publicação feita por Brunna e Ludmilla. "Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo", escreveram.