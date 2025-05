Reprodução: Instagram O casal anunciou a gestação em novembro de 2024.





Brunna Gonçalves se pronunciou sobre o nascimento de Zuri, sua filha com Ludmilla. A dançarina, de 33 anos, deu à luz a filha do casal nesta quarta-feira (14), em Miami, nos Estados Unidos.







Em seu relato, a mamãe de primeira viagem celebrou a emoção vivida: "Foi um dia surreal, ainda estou processando tudo. Sério, estou em estado de êxtase. Depois volto aqui para contar os detalhes do parto".

"Posso dizer que foi lindo", acrescentou Brunna, que também contou que Zuri já mamou e também fez as necessidades. "Enfim… depois eu venho contar tudo no meu relato de parto, tudo pra vocês".

Instagram Ludmilla e Bruna Gonçalves estão juntas desde 2017, e se casaram em 2019.





"Amor, ela é muito linda, não é?", finalizou a dançarina, falando com a esposa, Ludmilla, que não apareceu no registro. No vídeo, Brunna aparece ainda no quarto do hospital norte-americano.



Mais cedo, o casal anunciou o nascimento de Zuri, já com uma foto das mãos da bebê entrelaçada com as mães: "Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso paraíso, Zuri. Aqui, nós três seremos as mulheres mais felizes do mundo".