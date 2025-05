Reprodução Ludmilla comemora decisão do STJ que reconhece injúria racial de Marcão

A cantora Ludmilla celebrou nesta terça-feira (13) a decisão do Superior Tribunal de Justiça que restabeleceu a condenação do apresentador Marcão do Povo por injúria racial. A sentença reconhece crime cometido em 2017, quando a cantora foi chamada de “ pobre macaca ” ao vivo, durante um programa de TV transmitido no Distrito Federal.

A decisão da 5ª Turma do STJ foi revelada pelo colunista Lauro Jardim. A corte acolheu recurso da equipe jurídica da artista e manteve a condenação imposta pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Marcão do Povo recebeu pena de um ano e quatro meses de prisão, além de multa de R$ 30 mil. A defesa ainda pode recorrer.

"Essa vitória não apaga a dor, mas reforça que o racismo é crime e tem consequência", afirmou Ludmilla nas redes sociais. "Hoje, finalmente foi reconhecido o racismo que tentei denunciar lá atrás. Agradeço ao sistema judiciário brasileiro por apoiar essa luta. Justiça foi feita!"

O processo passou por várias etapas desde 2017. Em 2023, o TJ-DF condenou o apresentador, mas a decisão foi anulada por um despacho individual da ministra Daniela Teixeira, do próprio STJ. O caso foi revisado e voltou a tramitar até a nova decisão.

A defesa do apresentador alegou que o vídeo com a fala racista havia sido editado e retirado de contexto. Já os advogados da cantora sustentaram que o conteúdo era legítimo e integral, argumento aceito pela nova decisão da Justiça.

O SBT, emissora onde Marcão trabalha atualmente, foi procurado, mas ainda não se pronunciou. O processo corre em segredo de Justiça.