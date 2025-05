Prefeitura do RJ/Rafael Catarcione, Marcelo Piu e Iago Campos Lady Gaga no Rio de Janeiro





A apresentação de Lady Gaga em Copacabana gerou efeitos expressivos para o Rio de Janeiro: muito além do amor dos fãs pela diva pop, a vinda da cantora ao Brasil provocou impactos importantes, conforme declarou Eduardo Paes.

Segundo dados da prefeitura, mais de 2,1 milhões de pessoas atenderam ao show da performer. Cerca de 500 mil turistas rodaram pelo território carioca e R$ 600 milhões na economia em previsões iniciais.

No X, antigo Twitter, o prefeito mostrou um gráfico com dados da Riotur, que apontavam o ganho em publicidade devido ao show de Gaga: o projeto Mayhem on the Beach arrecadou quase R$ 99 milhões.





Impacto Econômico do Show da Lady Gaga!

Só em publicidade o show rendeu para o Rio R$98.065.260Mi.

Só multiplicar os números nas imagens.

Entenderam ou precisa desenhar? pic.twitter.com/BLPrQNyaIz — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 5, 2025









Repercussão nas redes sociais

Além da presença dos fãs no Rio, aqueles que amam a cantora também demonstraram seu afeto nas redes sociais. Segundo informações levantadas Emplifi, entre os dias 28 de abril e 4 de maio, ocorreram mais de 1,2 milhão de menções relacionadas à chegada da popstar no país e a apresentação que faria no sábado (3).

Assim como ocorreu no Oscar com Fernanda Torres , postagens sobre a performance de Gaga no Rio também viralizaram na web: na segunda-feira (5), a artista publicou uma dedicatória aos fãs brasileiros e agradeceu pela performance histórica, que a fez se tornar a cantora feminina com a maior plateia em um show.

A postagem já conta com mais de 4 milhões de curtidas. Se comparadas com outras publicações da popstar em relação à turnê, o Brasil sai na frente: as fotos de despedida do México bateram 2,5 milhões.

Quando anunciou quatro apresentações em Singapura, a publicação chegou a 500 mil curtidas. No México, cerca de 720 mil. Ao analisar o post feito para o show gratuito no Rio, o efeito é ainda melhor, já que o anúncio possui mais de 1,2 milhão curtidas.