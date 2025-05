Reprodução: TV Globo e Instagram/@drone.cyrillo Lady Gaga se apresentou na Praia de Copacabana

Lady Gaga levou o público à loucura com o show realizado em Copacabana, no último sábado (3). De acordo com a prefeitura do Rio, mais de 2,1 milhões de pessoas assistiram à apresentação da cantora pop.



"Obrigado por tudo, Rio. 2,1 milhões de pessoas na areia. 500 mil turistas rodando pela cidade. R$ 600 milhões circulando na economia. Tudo isso porque o Rio sabe fazer e faz bonito. Foi show, foi trabalho, foi renda. Foi Gaga. Foi história. E o melhor: foi pra todo mundo!", declarou o perfil oficial.

Durante 2 horas, a artista revisitou seus maiores sucessos e cantou as músicas de seu novo álbum, Mayhem. A performer se emocionou com a presença dos brasilerios e usou um momento da apresentação para ler uma carta que escreveu aos fãs.

Nas redes sociais, os internautas repercutiram o show da Mother Monster, apelido pelo qual Gaga é chamada. "Que maravilha viver na mesma época da Lady Gaga e ver ela fazendo históra em Copacaba", afirmou um fã.

"Não tem jeito: Lady Gaga é a mãe dos gays", disse um segundo. "Esse foi simplesmente o melhor show que eu não fui. Obrigada, Lady Gaga", se impressionou uma terceira. "Lady Gaga maior artista viva", escreveu uma quarta.