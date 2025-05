Foto: Kevin Mazur Lady Gaga

Lady Gaga utilizou as redes sociais, na tarde deste domingo (4), para publicar um texto emocionante aos fãs brasileiros em homenagem ao show que realizou na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.



"Nada poderia me preparar para o sentimento que tive durante o show da noite passada — o orgulho e a alegria absolutos que senti cantando para o povo brasileiro", iniciou a artista pop. "A visão da multidão durante minhas músicas de abertura me tirou o fôlego. Seu coração brilha tanto, sua cultura é tão vibrante e especial, espero que saibam o quanto sou grata por ter compartilhado este momento histórico com vocês", acrescentou.

A performer ainda comentou o recorde de público no show do último sábado (3). "Estima-se que 2,5 milhões de pessoas vieram me ver cantar, a maior multidão para qualquer mulher na história", afirmou Gaga.

"Obrigada, Rio, por esperarem meu retorno. Obrigada, monstrinhos do mundo todo. Eu amo vocês. Nunca esquecerei este momento. Patas para cima, monstrinhos. Obrigada. Com amor, Mother Monster", finalizou a cantora.