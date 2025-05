Reprodução: X/@eduardopaes | Instagram/@ladygaga Eduardo Paes comenta show de Lady Gaga, que acontece neste sábado (3)

Eduardo Paes (PSD-RJ) utilizou as redes sociais para falar a respeito do show que será realizado por Lady Gaga na Praia de Copacabana, neste sábado (3). O prefeito do Rio de Janeiro gravou um vídeo e pediu que o cariocas respeitassem os visitantes, além de reforçar toda a segurança montada para a apresentação da popstar.

"Bom dia, cariocas. Bom dia, visitantes. Chegou o grande dia: o show da Lady Gaga hoje. Super esquema de segurança montado pela Polícia Militar do Governo do Estado. Guarda municipal estará junto apoiando. Secretária de Ordem Pública [também]. Secretária de Saúde... Tudo pronto para essa celebração incrível". declarou.

Ele ainda reforçou a animação para a performance da cantora: "Vamos nos divertir. Celebrar a vida. Tudo com muita responsabilidade e tranquilidade. Respeitando os outros. Vai ser demais", afirmou.

Paes também fez um pedido aos cariocas: "Comportem-se. Tratem bem os visitantes. Todo mundo gentil, simpatico, sorrindo. Se for gringo, 'Good morning'. Se for [falante do espanhol], 'Buenos días'. Se for de outro estado do Brasil, nordestino,sudestino, sulista, paulista, gaúcho, pernambucano, vamos tratar todo mundo bem para que voltem sempre a essa cidade maravilhosa", concluiu o prefeito.

Todo Mundo no Rio! pic.twitter.com/OooY1hqDhP — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 3, 2025





Como será o show de Lady Gaga?

A transmissão oficial do Mayhem on the Beach acontecerá em três canais: Globo, Multishow e Globoplay. O show começará às 21h45, com previsão de término por volta de 00h15. Antes da entrada de Gaga, o ato de abertura será realizado por DJs, entre eles a artista Pabllo Vittar, que irá trazer um set especial para o público de Copacabana com o seu projeto "Club Vittar".

Esquema de segurança

Para a performance da Mother Monster, o evento terá 5,3 mil policiais civis e militares, bombeiros e agentes dos programas Segurança Presente e Lei Seca. Além disso, segundo comunicado, a Polícia Militar irá mobilizar 3,3 mil agentes para comandar o policiamento ostensivo.

Fora isso, 70 viaturas, 78 torres de observação, 48 motopatrulhas e grupos de policiais especializados estarão em patrulhamento de multidão, para impedir que roubos e furtos aconteçam durante o show. o espetáculo. A organização também prevê o uso de drones e câmeras extras de reconhecimento facial.