Reprodução Lady Gaga se apresenta nas areais de Copacabana





Aos gritos de " Gaga eu te amo " o público se despediu do show da cantora na praia de Copacabana.

Num último momento intimista a cantora sentou-se no palco com seus dançarinos e, bem próxima do público, assistiu a queima de fogos nas águas da praia, logo após sua última música da apresentação, o sucesso "Bad Romance".

O show reuniu 2,1 milhões de pessoas na praia de Copacabana, número maior até que de Madonna que reuniu 1,6 milhão no ano passado. Confira os principais momentos:

2,1 milhões de pessoas em Copacabana!

Gaga, obrigada por fazer história com a gente! Fonte: Produção, Prefeitura e PM pic.twitter.com/ARJoUsh9no— Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) May 4, 2025





Em dois momentos vestiu figurinos com as cores da bandeira do Brasil, com destaque para as faixas em ambos que remete a faixa presidencial.

TV Globo/montagem Lady Gaga veste figurinos que remetem à faixa presidencial









A cantora convidou um fã para fazer a tradução de uma carta que escreveu direcionada aos "Little Monsters" brasileiros.

Reprodução/TV Globo Homenagem ao Brasil





































Antes da apresentação de "Born This Way", música que fala sobre aceitação e é direcionada a comunidades de minorias, gaga fez um discurso em apoio às pessoas LGBTQIAPN+ do Brasil.

A nova geração jamais entenderá o impacto de "Born This Way" em nossas vidas. #LadyGagaNaGlô pic.twitter.com/cnqPo0jFL1 — SB #MetGala (@SeriesBrasil) May 4, 2025





Na apresentação do hit "Poker Face" Gaga batalhou com uma intérprete vestindo o figurino do clipe de sua música que a impulsionou ao sucesso mundial, "Bad Romance".

e foi em poker face que ela pariu todos os gays do mundo #LadyGagaNaGlô pic.twitter.com/nEycfoQrXk — fran (@jsoevil) May 4, 2025









Ao som de "Bad Romance", a cantora se despediu dos fãs brasileiros.

a nova geração jamais saberá o sentimento de ligar a tv e ver bad romance tocando na mtv #LadyGagaNoMultishow #LadyGagaNaGlo #LadyGagaNaGlô pic.twitter.com/p0BgVgQlh6 — Leeh⁷♡ツ (@thvantts) May 4, 2025