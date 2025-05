Reprodução/TV Globo Lady Gaga

O sucesso do show de Lady Gaga em Copacabana não se restringiu aos fãs: com mais de 2,1 milhões de pessoas acompanhando ao vivo, a performance da cantora pop também foi destaque nos principais veículos internacionais.

“‘Como uma coisa religiosa’: show gratuito de Lady Gaga atrai 2,1 milhões ao Rio”, escreveu o site The Guardian na manchete a respeito da apresentação realizada pela Mother Monster. "Lady Gaga agita a Praia de Copacabana com show gratuito para mais de 2 milhões de fãs", reconheceu a Associated Press.

A BBC do Reino Unido classificou o show da cantora como uma "atmosfera eletrizante". Além disso, o Sky News afirmou que, assim como no show de Madonna, a praia se transformou "em uma enorme pista de dança para os shows". No título, o veículo destacou a operação "Fake Monster", tática da polícia civil para impedir um grupo de realizar um ataque a bomba no local.

Durante a apresentação, Lady Gaga revisitou os maiores sucessos de sua carreira, como as faixas Poker Pace, Judas e Alejandro. A popstar também mostrou o repertório de seu novo álbum, Mayhem.

Para finalizar o show histórico, a performer apostou em Bad Romance, considerada por muitos a maior música de seu catálogo. Com a presença de fogos de artifício, a norte-americana se emocionou ao entoar os refrões da canção com os fãs.