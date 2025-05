Reprodução Instagram - 5.5.2025 Renan Matos e Bruna Griphao

Bruna Griphao, de 26 anos, virou assunto nas redes sociais após o show de Lady Gaga, que ocorreu no último sábado (3), em Copacabana, no Rio de Janeiro. O motivo? Um suposto affair que estaria vivenciando com o irmão de Anitta, Renan Machado, de 35.

As especulações se espalharam na web após registros dos dois juntos durante a apresentação serem compartilhados em plataformas de interação virtual como Facebook, Instagram, TikTok e X, antigo Twitter. Na foto, eles aparecem bem próximos, mas não trocaram beijos ou nada do tipo.





Em um vídeo, é possível ver a dupla andando de mãos dadas. Já em outra foto, esta publicada por Maria Clara Cunha, Griphao e Matos aparecem um ao lado do outro; a atriz apoia a cabeça no ombro do irmão de Anitta. João Bosco também está neste registro. Embora a web tenha especulado o romance, nenhum dos dois se manifestou para confirmar ou negar o suposto affair.

Assista:





O megashow

Mais de 1,6 milhões de pessoas foram esperadas para o show de Lady Gaga, segundo estimativas da prefeitura. O alto número de pessoas também se deve ao fato de a apresentação ser gratuita. A artista contou com o apolo de uma equipe de aproximadamente 250 funcionários.

Para a locomoção e também para o transporte da estrutura do show, a cantora e compositora estadunidense usou dois aviões jumbos. A montagem ocorreu em Copacabana, com o "Mayhem on the Beach". Esta foi a única apresentação da turnê da Mother Monster na América do Sul. O evento ganhou repercussão na mídia internacional.