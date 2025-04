Reprodução Instagram - 29.4.2025 Lady Gaga

Lady Gaga, de 39 anos, desembarcou na madrugada desta terça-feira (29) no Rio de Janeiro. A artista, conhecida internacionalmente pela atuação como cantora pop, fará um megashow na Praia de Copacabana. A apresentação está prevista para o próximo sábado (3).

A chegada da artista ocorreu às 4h50, quando ela chegou no Aeroporto do Galeão. A base de admiradores da cantora estava esperando a musicista em pontos estratégicos para tentar interagir com ela. Parte dos fãs estava na porta do aeroporto, enquanto outros estavam pelas proximidades do Copacabana Palace.

Assista:

ELA CHEGOU! Após 13 anos, Lady Gaga já está no Rio de Janeiro para o MAYHEM NA PRAIA, que acontecerá na Praia de Copacabana, dia 3 de maio. pic.twitter.com/JAfEEaND4d — LADY GAGA BRASIL 🖤 (@LadyGagaBrasil) April 29, 2025





Foi no hotel de luxo carioca que Gaga resolveu se hospedar durante a passagem dela no Brasil. Madonna fez o mesmo em 2024, ano em que veio ao país para se apresentar também. Nas redes sociais, fãs relataram que Lady entrou pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, evitando aglomerações.





O megashow

Mais de 1,6 milhões de pessoas são esperadas para o evento, segundo estimativas da prefeitura. O alto número de pessoas também se deve ao fato de a apresentação ser gratuita. Lady Gaga contará com o apolo de uma equipe de aproximadamente 250 funcionários.

Para a locomoção e também para o transporte da estrutura do show, a cantora e compositora estadunidense usou dois aviões jumbos. A montagem ocorrerá em Copacabana, com o "Mayhem on the Beach". Esta será a única apresentação da turnê da Mother Monster na América do Sul.