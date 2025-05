Reprodução Lady Gaga se apresenta nas areais de Copacabana

Lady Gaga só descobriu sobre o plano de ataque com explosivos no show que fez na Praia de Copacaban a, no Rio de Janeiro, depois que já havia se apresentado para uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas.

Segundo o site TMZ, a cantora e sua equipe só souberam da ameaça na manhã de domingo (4), por meio da imprensa.

Um representante da artista afirmou ao site que “toda a equipe soube da suposta ameaça pelas notícias que surgiram na manhã deste domingo (4)”. Ainda de acordo com o porta-voz, durante o planejamento e a execução do evento, não houve qualquer aviso das autoridades sobre riscos à segurança, o que fez com que Gaga fosse levada ao palco “sem conhecimento do que poderia acontecer”.

Apesar disso, a equipe da cantora ressaltou ao TMZ que trabalhou de forma colaborativa com a polícia e confiava nas medidas de segurança adotadas. Ainda assim, a ausência de um alerta direto surpreendeu: “ Se surpreende que a polícia não tenha pensado em notificar a estrela responsável por toda a confusão”, afirma a publicação.

A operação policial que impediu o ataque foi divulgada oficialmente no domingo (4). De acordo com a Agência Brasil, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem no Rio Grande do Sul apontado como líder de um grupo que pretendia promover ataques violentos durante o show. A ação, batizada de Fake Monster, contou com a participação de delegacias de quatro estados e o apoio do Ministério da Justiça.

Foto: Kevin Mazur Lady Gaga

Segundo as autoridades, o grupo agia na internet, disseminando discursos de ódio e tentando cooptar adolescentes para praticar crimes e transmiti-los ao vivo. Um dos principais focos da quadrilha eram ataques contra crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+.

Durante a operação, também foi apreendido um adolescente no Rio por armazenamento de pornografia infantil, e um homem em Macaé foi alvo de mandado por planejar matar uma criança em transmissão ao vivo. Ele é investigado por terrorismo e incitação ao crime.

A Polícia Civil reforçou que toda a ação foi feita com discrição para evitar pânico e garantir a segurança do público. Nos locais onde foram cumpridos os mandados, os agentes apreenderam dispositivos eletrônicos e materiais que agora passam por análise.