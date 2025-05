Reprodução/Instagram Bruna Griphao renova bronze com biquíni de oncinha no Rio

A atriz Bruna Griphao aproveitou os últimos dias de abril para renovar o bronze e compartilhar momentos especiais com os seguidores. Em um dos registros, divulgado em suas redes sociais, ela apareceu deslumbrante usando um biquíni estampado de oncinha enquanto curtia o sol carioca.

O clique rapidamente chamou a atenção dos fãs, que inundaram os comentários com elogios. "Lindíssima", escreveu um admirador. Outros seguidores brincaram com a beleza da atriz: "Que isso, gente! Pra que tanta beleza?".

Uma fã ainda destacou: "Perfeita! Seus pais devem ter muito orgulho da preciosidade que eles fizeram". Além do momento de relaxamento à beira-mar, Bruna compartilhou um álbum com diversos registros marcantes do mês, reforçando sua conexão com o público.









Nascida em 10 de março de 1999, no Rio de Janeiro, Bruna Grigoriadis Orphao, mais reconhecida pelo nome artístico Bruna Griphao, destaca-se como uma figura versátil no cenário cultural brasileiro. Com atuações marcantes na televisão, além de incursões pela música, moda e empreendedorismo, ela consolida sua presença como artista e influenciadora.

Sua estreia na teledramaturgia ocorreu na novela Bela, a Feia, da RecordTV, seguida por uma participação em Avenida Brasil, onde interpretou Paloma, personagem que a projetou para um público mais amplo. Em 2015, integrou o elenco de Malhação Casa Cheia como Giovana, uma jovem rockeira, consolidando sua habilidade em papéis diversificados.

No ano seguinte, encarnou Carol, uma órfã, em Haja Coração, demonstrando versatilidade dramática. Em 2018, assumiu um dos papéis centrais em Orgulho e Paixão, dividindo a trama com atrizes consagradas. Posteriormente, mergulhou no universo histórico ao interpretar a princesa Leopoldina em Nos Tempos do Imperador, reforçando seu alcance em diferentes gêneros narrativos.

Em 2023, Bruna ingressou no Big Brother Brasil 23 como integrante do "Camarote", alcançando a final e conquistando o terceiro lugar. Sua participação foi marcada por discussões relevantes sobre identidade e sexualidade, temas que ela abordou abertamente durante o programa.

Durante sua jornada no reality show, Bruna compartilhou publicamente sua bissexualidade heteroafetiva, além de se identificar como demissexual. Sua postura aberta sobre questões de orientação sexual e afetividade contribuiu para ampliar o diálogo sobre diversidade no meio artístico.