Instagram/Reprodução Fã mostra trânsito caótico após show da Lady Gaga no RJ

O tão aguardado show gratuito de Lady Gaga na Praia de Copacabana, realizado na noite de sábado (3), foi um espetáculo à parte, mas a volta para casa se transformou em um verdadeiro pesadelo para muitos fãs.

A apresentação histórica, que reuniu mais de 2,1 milhões de pessoas, provocou um colapso no trânsito da Zona Sul do Rio de Janeiro e expôs falhas no planejamento de mobilidade e segurança pública.

Logo após o encerramento do show, vídeos e relatos começaram a circular nas redes sociais, mostrando cenas de tumulto, congestionamentos quilométricos e transporte público superlotado. Um dos principais pontos de tensão foi a estação de metrô Siqueira Campos, que ficou completamente tomada por uma multidão.

Segundo frequentadores, apenas uma entrada estava aberta, o que gerou aglomerações, empurra-empurra e momentos de pânico.

Internautas criticaram a Prefeitura do Rio, alegando desorganização no esquema de evacuação. Ruas próximas ao evento teriam permanecido abertas ao tráfego, dificultando a dispersão segura do público.

02:00AM - Metrô Siqueira Campos pós show da Gaga! Caos. pic.twitter.com/Qq2VLWzTl8 — Rafa 🌅 (@_rafarodrigues) May 4, 2025

Além do tumulto no transporte público, o trânsito também ficou paralisado por horas. Ônibus e carros de aplicativo enfrentaram grandes dificuldades para circular na região, deixando milhares de pessoas retidas nas redondezas.

A CET-Rio havia anunciado um esquema especial de mobilidade, mas a dimensão do público parece ter superado a capacidade de resposta das autoridades.