Reprodução O show da cantora norte-americana reuniu 2,1 milhões em frente ao ponto turístico carioca.





Lady Gaga deixou um recado no Livro de Ouro do Copacabana Palace. A cantora, que se apresentou na Praia de Copacaba neste sábado (3), ficou hospedada no hotel durante sua passagem pelo Brasil.





Na mensagem, revelada pelo estabelecimento nesta segunda-feira (5), a artista norte-americana volta a se declarar aos fãs brasileiros: “Copacabana, obrigada pelo momento que nós nunca esqueceremos".

"Nós agradecemos a sua gentileza e vamos sentir saudades de vocês e do povo do Brasil”, escreveu à mão Lady Gaga. A mensagem, assinada pela cantora e seu companheiro, o empresário Michael Polansky, conta ainda com um coração desenhado.

Pedro Teixeira / Agência O Dia Lady Gaga ficou hospedada no hotel entre segunda-feira (28) e domingo (4).





O famoso Livro de Ouro do Copacabana Palace, conhecido por receber hóspedes ilustres, reúne memórias desses visitantes desde 1923, ano da inauguração do centenário hotel.

Nas páginas, há mensagens de nomes históricos, como Rei Charles III, de Nelson Mandela, Kate Moss e Walt Disney. No ano passado, Madonna também deixou sua mensagem registrada .





Lady Gaga reuniu 2,1 milhões de pessoas na Praia de Copacabana no último sábado (3). Essa foi a segunda passagem da cantora pelo Brasil, que estreou no país em 2012. Na época, ela passou por São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS), além da capital carioca.