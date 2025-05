Reprodução/Globo Tradutor de Lady Gaga trabalha no Copacabana Palace

Na noite do último sábado (3), durante o aguardado show de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, um momento inesperado emocionou o público. Um fã brasileiro subiu ao palco para auxiliar a cantora na tradução de uma carta escrita especialmente para os fãs.

Identificado como Nicolas Rafael Garcia, funcionário do Copacabana Palace — hotel onde a artista estava hospedada —, o jovem chamou atenção ao ajudar Gaga a transmitir sua mensagem em português. Formado em hotelaria pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e atuante no atendimento a hóspedes VIP, Nicolas ganhou os holofotes ao lado da estrela pop.





Emocionada, Lady Gaga leu em inglês um agradecimento aos fãs brasileiros, enquanto Nicolas traduzia suas palavras. A cantora se desculpou pela longa ausência no país — seu último show aqui havia sido em 2012 —, expressou seu amor pelo público e celebrou o reencontro. Juntos, eles colocaram uma bandeira do Brasil em uma estrutura cenográfica, simbolizando a conexão entre a artista e seus fãs.

O momento rapidamente viralizou nas redes sociais, com elogios ao gesto espontâneo e à interação calorosa entre a cantora e o público brasileiro. O show, que já era histórico por seu porte e audiência massiva, ganhou um toque especial com a participação do fã.