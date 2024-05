Reprodução Instagram - 7.5.2024 Madonna deixa recado no Livro de Ouro do Copacabana Palace

Considerada como a rainha do pop , a cantora e compositora Madonna , de 65 anos, teve uma passagem conturbada pelo Brasil . Antes de deixar o país, ela escreveu um recado no Livro de Ouro do Belmond Copacabana Palace, hotel no qual ficou hospedada durante a estadia em solo brasileiro.





"Eu te amo, Rio! Obrigada por cuidarem tão bem de mim e dos meus filhos. A vista do mar é magnífica! Com amor, Madonna", escreveu a cantora no livro. A mensagem da artista foi compartilhada pelo perfil oficial do hotel na última segunda-feira (6).





"Aqui é o lar de grandes personalidades e momentos que marcaram época. No Copa, celebramos as estrelas mais brilhantes, eternizando suas passagens em nossa galeria da fama e registrando suas histórias no nosso Livro de Ouro", conta a legenda da publicação, que foi feita no Instagram.​



Como formade comemorar os 40 anos de carreira na indústria fonográfica internacional, Madonna veio ao Brasil para encerrar a "The Celebration Tour". Mais de 1,6 milhão de pessoas acompanharam a apresentação da artista, que foi gratuita. O Governo do Rio de Janeiro declarou que a vinda de Madonna movimentou R$ 300 milhões na economia .

