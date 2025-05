Reprodução: Instagram/@ladygaga | Twitter/poponze Atitudes de fãs da cantora provocaram discussões na web

Falta pouco! No próximo sábado (3), Lady Gaga se apresentará com um show histórico na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os fãs da cantora, que chegou no Brasil na última terça-feira (29), já possuem expectativas altas para a apresentação e estão fazendo loucuras em homenagem a Mother Monster.

Desde o momento em que hospedou no Copacabana Palace, a popstar ainda não interagiu com o seu público. No entanto, em uma das noites, a cantora mandou entregar cerca de 30 caixas de pizza para aqueles que estavam em frente ao local.



Um registro com a legenda "Ela desceu" viralizou na web ao brincar com as pessoas que estavam usando roupas que lembravam momentos icônicos da carreira da performer. No conteúdo, diversas pessoas vestidas de Gaga começaram a performar a canção Bad Romance em referência à diva pop.

Nas redes sociais, os internautas têm repercutido os atos dos fãs. "Não sejam esse tipo de fã. Povo insuportável", detonou um usuário. "Que vergonha. A mulher não tem que aparecer para ninguém, gente. Ela veio de madrugada e provavelmente está em jetlag, exausta", opinou um segundo.

"Aí que ela não vai descer mesmo", afirmou um terceiro. "Sério, que vergonha", escreveu um quarto. "Por isso a Gaga não desce [do quarto de hotel] no Brasil. Os fãs não se respeitam,é um desespero sem necessidade alguma", acrescentou um quinto.

Assista os vídeos:





E no final gritamos pela Gaga pic.twitter.com/fbiVBSZL47 — Icona Pink R✞O (@_iconapink) April 30, 2025













SOCORRO! Carro “Globoceta” estaciona em frente ao Copacabana Palace com volume no máximo. pic.twitter.com/vGdboRJIHp — poponze (@poponze) May 1, 2025

















Duas da manhã e os fãs da Lady Gaga seguem em frente ao Copacabana Palace. 🗣️ pic.twitter.com/9zvf24HqKh — poponze (@poponze) May 2, 2025