No dia 8 de abril de 2008, Lady Gaga lançou a primeira música de sua carreira. A faixa, que apresentou a artista pop ao mundo, chegou a ocupar o primeiro lugar no Hot 100 da Billboard, parada musical mais importante dos Estados Unidos. Após 17 anos de carreira e sete álbuns de estúdio, a cantora se apresenta de graça na praia de Copacabana (RJ).

Para a cobertura da vinda da norte-americana, a reportagem do iG Gente separou os cinco clipes mais vistos da artista no Youtube, além de detalhes sobre as canções.

Bad Romance

Com mais de 1,9 bilhão de visualizações, a faixa, presente no álbum The Fame Monster, é considerada uma das maiores da carreira de Lady Gaga. No clipe, a artista evidencia a estranheza e autenticidade pela qual ela se tornou famosa. Entoando seu apelido em diversos momentos da música, a produção se tornou um sucesso no catálogo da intérprete.

Poker Face

Para o seu disco de estreia, a popstar escolheu mostrar a sua versão da dance music e do som eletrônico, que não era comum na época em que Poker Face, faixa do The Fame com mais de 1.5 bilhão de visualizações, foi lançada. Além da performer, Britney Spears também havia levado o gênero em 2007 para o mainstream com o álbum Blackout.

Die With a Smile

Um dos pontos que provam a longevidade e versatilidade de Gaga, Die With a Smile é um dueto com um outro astro da música pop: em Die With a Smile, a dupla canta sobre um amor forte que ultrapassa barreiras com um refrão melódico viciante. Hit de 2024, a colaboração conta com 1 bilhão de views no Youtube.

Alejandro

O clipe de Alejandro é um dos trabalhos mais queridos dos Little Monsters,maneira como a cantora apelidou carinhosamente os fãs. No vídeo de 588 milhões de views, Gaga prova ao público a sua artisticidade ao contar uma história em um curta-metragem de 8 minutos.



Judas



Excomungada da Igreja por conta do teor religioso da canção, Judas é uma das produções mais excêntricas da Mother Monster. Na faixa, ela aborda a relação entre Judas e Jesus ao fazer uma analogia com a infidelidade de um parceiro amoroso. Lançada na semana da Sexta-Feira Santa, em 2012, o vídeo possui 541 milhões de visualizações.