Reprodução/Instagram Lady Gaga





Lady Gaga já está no Brasil. A cantora chegou nesta terça-feira (29) no Rio de Janeiro para sua apresentação no sábado (3), na praia de Copacabana. Para garantir a segurança, o Governo do Estado anunciou um esquema especial para o evento.

A operação para o evento vai contar com 5,3 mil policiais civis e militares, bombeiros e agentes dos programas Segurança Presente e Lei Seca. Segundo comunicado, a polícia militar vai mobilizar 3,3 mil agentes para operar no policiamento ostensivo, além de 70 viaturas, 78 torres de observação, 48 motopatrulhas e grupos de policiais especializados em patrulhamento de multidão, destinados especificamente a prevenir roubos e furtos durante o espetáculo. A operação especial para o show ainda prevê drones de reconhecimento facial, e câmeras extras de reconhecimento facial.

A expectativa é que cerca de 1,6 milhão de pessoas compareçam ao show da artista.

Divulgação Lady Gaga





Lei Seca e Segurança Presente

A Secretaria de Turismo ainda divulgou que a operação Lei Seca vai fortalecer as blitzes durante o evento, com um aumento do número de fiscalizações durante o feriado, principalmente na região metropolitana da capital fluminense.

O efetivo do Segurança Presente operante no bairro de Copacabana será multiplicado por 8, sendo 80 policiais em 40 viaturas. Eles ficarão posicionados em vias de grande circulação, nas barreiras de acesso à praia e nas entradas dos principais hoteis do bairro.

Foto: Reprodução / Instagram / @ladygaga Lady Gaga participou do elenco de 'Wandinha'

Corpo de Bombeiros

A operação especial também contará com o apoio de 400 bombeiros posicionados por toda a extensão da praia, preparados para agir em três frentes: terrestre, aérea e marítima, com o objetivo de garantir a segurança do público.

A ação ainda prevê 12 postos de guarda-vidas que estarão ativos antes, durante e após o evento, garantindo o socorro imediato a banhistas e frequentadores da orla. Também serão empregadas aeronaves, ambulâncias, quadriciclos, motos aquáticas, barcos infláveis, lanchas, viaturas de busca e salvamento, além de veículos para combate a incêndios.