Reprodução/Twitter @rdtladygaga Lady Gaga emociona fãs em ensaio nas areias de Copacabana

Depois de dias de expectativa e aparições discretas, Lady Gaga finalmente surgiu diante dos fãs que a aguardavam na porta do hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A estrela internacional surpreendeu ao subir no palco montado na praia para um ensaio abert o que mais parecia um espetáculo completo.

Lady Gaga apareceu cantando a inédita "How Bad Do U Want Me", levando o público ao êxtase. Centenas de fãs se emocionaram, choraram, se abraçaram e mal conseguiam acreditar que estavam presenciando de perto a performance da cantora.

O setlist do ensaio incluiu também "Vanish Into You" e o sucesso mundial " Shallow ", mantendo o público em êxtase a cada nota. Em um dos momentos mais marcantes, Gaga pediu que seus little monsters batessem palmas, criando uma sintonia intensa com os fãs que promete se repetir no megashow oficial.

Lady Gaga ensaiando "Shallow" em Copacabana. 🇧🇷 pic.twitter.com/SsloTrMbY8 — RDT Lady Gaga (@RDTLadyGaga) May 2, 2025

A cantora norte-americana se apresenta neste sábado(3), em um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com uma produção de grandes proporções e estimativa de público de 1,6 milhão de pessoas, mesmo número registrado no show de Madonna, em maio de 2024.