Reprodução Instagram - 15.4.2025 Didi com os filhos

Lívian Aragão, de 26 anos, resolveu abrir o jogo sobre a polêmica em que a família esteve envolvida. Tudo começou quando boatos de que Renato Aragão tinha conflitos com a filha, Juliana, por ela ser lésbica e que, por este motivo, não auxiliava financeiramente a jovem. Didi já negou as acusações.

Durante participação no podcast "Inteligência Ltda", Lívian afirma que a irmã trabalhou como motorista e em um posto de gasolina por gostar de carros. Além disso, afirmou que não sabia da vaquinha online que ela teria criado para conseguir pagar algumas contas. "A gente não fazia ideia. Falei 'como assim?'. Não entendi nada", começou.





"Ju morava com a Martha nos Estados Unidos durante muitos anos e trabalhava lá em posto de gasolina porque sempre amou carro e dirigir. Polemizaram o fato dela ser Uber, o que a gente não vê problema nenhum porque é um emprego legítimo", acrescentou ela.

Em seguida, Lívian comentou da mudança da irmã, que não mora mais com o pai hoje em dia. "Depois de um tempo, foi casada e se divorciou. Teve a Julia, que mora com a gente. Ela veio morar com a gente, e ficou por mais de dez anos. No início deste ano, ela resolveu sair de casa porque tem 48 anos e pode escolher onde morar", argumentou.

A palestrante também comentou as profissões que os irmãos trabalham. "Um é diretor, outro é músico, outro é roteirista, e a Ju agora trabalha com Uber. Cada um teve sua escolha de trabalhar com o que quisesse", acredita.