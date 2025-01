Divulgação Renato Aragão

Nesta segunda-feira, 13 de janeiro, Renato Aragão, um dos maiores ícones do humor brasileiro, comemora 90 anos de vida. Conhecido e amado pelo público como Didi Mocó, Renato construiu uma carreira sólida na televisão e no cinema, marcada por histórias inesquecíveis, risadas e um carisma que atravessou gerações. Vamos celebrar sua trajetória com uma seleção de cinco filmes icônicos e relembrar momentos marcantes de sua carreira.

A trajetória de um trapalhão inesquecível

Renato Aragão nasceu em Sobral, Ceará, em 1935. Apesar de formado em Direito, foi na comédia que encontrou sua verdadeira vocação. Sua carreira começou nos anos 1960, na TV Ceará, onde criou o personagem Didi Mocó Sonrisal Colesterol Novalgina Mufumbo, que rapidamente conquistou o público com seu jeito atrapalhado e ingênuo.

O grande marco veio em 1974, com a formação de Os Trapalhões na TV Tupi, ao lado de Dedé Santana, Mussum e Zacarias. Juntos, eles fizeram história como um dos grupos humorísticos mais populares do Brasil, com um programa de TV que durou décadas e conquistou fãs de todas as idades. Além da televisão, o grupo brilhou no cinema, com mais de 30 filmes lançados, muitos deles líderes de bilheteria.

Renato também é reconhecido por sua contribuição social. Desde 1986, lidera a campanha Criança Esperança, que arrecada doações para projetos sociais em todo o Brasil. Em 2020, após 44 anos de contrato com a TV Globo, ele encerrou sua parceria com a emissora, mas continua ativo nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida e conteúdos divertidos com seus mais de 4 milhões de seguidores.

5 filmes imperdíveis de Renato Aragão

1. Os Trapalhões na Guerra dos Planetas

Renato e os companheiros embarcam em uma aventura intergaláctica cheia de humor, enfrentando vilões para salvar o universo. Este clássico combina ficção científica e as piadas típicas do grupo.





2. O Cinderelo Trapalhão

Neste filme inspirado no conto de fadas "Cinderela", Didi assume o papel principal e se vê em meio a confusões hilárias ao tentar mudar sua vida com a ajuda de uma fada madrinha.





3. Os Saltimbancos Trapalhões

Baseado na peça adaptada por Chico Buarque, o filme conta a história de artistas de circo que se unem para enfrentar a ganância de seus patrões. Uma combinação perfeita de música, comédia e emoção.





4. Simão, o Fantasma Trapalhão

Em um castelo assombrado, Didi e Dedé precisam ajudar o fantasma Simão a encontrar um tesouro perdido para que ele possa finalmente descansar em paz.







5. O Noviço Rebelde

Inspirado no clássico A Noviça Rebelde, Didi assume o papel de um atrapalhado noviço que tenta proteger as crianças de uma família enquanto se mete em confusões inesquecíveis.