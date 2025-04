Globo/Léo Rosario RenatO aRAGÃO





Há uma lenda de que Renato Aragão não gosta de ser chamado pelo apelido de Didi. Boatos dão conta de que os funcionários do humorista deveriam chamá-lo de Doutor Renato. O eterno trapalhão nega veementemente essa história.



Relacionamento com a filha



Essa semana, Didi, ops, Renato Aragão voltou a ter o nome citado na editoria de celebridades.

O diretor Rafael Spaca, responsável pela elaboração de um documentário polêmico sobre o eterno Trapalhão, revelou que Aragão tem uma filha que é lésbica e não recebe auxílio do pai. Juliana Spaca, filha de Didi e Marta Rangel, é motorista de aplicativo e já foi obrigada a fazer vaquinha para complementar o orçamento. Spaca vive na mansão do comediante, mas seria “escondida” pela família.

“[Juliana] trabalha de Uber, tomou calote da Lilian e do Renato, não pagam ela. Ela é um corpo estranho dentro de casa. Por ela ser o que ela é, e hoje namorar uma mulher, tem uma espécie de preconceito quanto a isso. De fazer falas, piadinhas atravessadas, pra menina”, especulou o diretor do documentário “Trapalhadas Sem Fim”, durante participação no podcast SaladaCast.

Ex-amiga detona humorista



Como desgraça pouca é bobagem, essa coluna ouviu uma ex-amiga de Renato Aragão que decidiu revelar o temperamento do humorista.

“Sempre que vejo notícias e elogios para esse humorista, penso que um dia a verdade virá à tona. Parece que a máscara está caindo”, iniciou a ex-companheira de elenco que pediu para não ter a identidade revelada.

“Desde o programa ‘Adoráveis Trapalhões’, que começou na TV Excelsior, na década de 60, existem histórias sobre ele. Tudo o que se comentou por aí, é verdade, conheço a fundo as histórias”, emendou a artista.

“Humildade zero. Esqueceu de onde veio, família que tinha na época, uma vergonha. Depois que casou com a atual mulher, nunca mais falou do que passamos juntos. Hoje ‘finge’ ser amigo do Dedé [Santana], que como os outros, passaram por grandes dificuldades e ele milionário, nunca se propôs a nos ajudar. Lágrimas de crocodilos não me convencem”, finalizou a ex-colega.