Lívian Aragão , filha do humorista Renato Aragão , conhecido pelo personagem Didi, se pronunciou sobre a controvérsia gerada ao chamar Fernanda Torres de “nepobaby”. A expressão, que se refere a filhos de pessoas influentes que alcançam sucesso profissional graças ao prestígio familiar, foi usada por ela em uma publicação nas redes sociais. A polêmica começou quando Lívian compartilhou uma foto de Fernanda Torres segurando o troféu do Globo de Ouro, que a consagrou como Melhor Atriz de Filme de Drama. Na legenda, escreveu: “Dia de muita emoção pros nepobabies. Fernanda, a gente te ama!”.

A postagem rapidamente viralizou e atraiu críticas, com alguns internautas comparando as trajetórias de Lívian e Fernanda, já que ambas são atrizes e filhas de pais famosos. Comentários como "A diferença é que Fernanda transcendeu o status de 'nepobaby' com talento, enquanto outros ficam só no título" e "Ela é só a filha do Didi, nada além disso" inundaram as redes sociais.





Diante da repercussão, Lívian usou o Instagram para explicar o contexto de sua fala. Em uma sequência de stories, defendeu que o termo “nepobaby” não deveria ser visto como algo pejorativo. “As pessoas marginalizam muito essa palavra. Um ‘nepobaby’ não é um demérito. Você não escolhe a família em que nasce, e tudo bem aproveitar as oportunidades que surgem. No caso da Fernanda, ela abraçou essas chances e batalhou muito para ser reconhecida”, disse a influenciadora.

Lívian também fez questão de destacar que a admira a colega de profissão: “A Fernanda Torres é alguém que trabalhou duro e, finalmente, teve o reconhecimento internacional que merece. Meu comentário foi feito com carinho e sem intenção de diminuir sua trajetória.” Encerrando a polêmica, ela brincou sobre a necessidade de explicar cada opinião na internet. “Sendo ‘nepobaby’ ou não, o importante é ser feliz”, concluiu.