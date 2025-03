Reprodução: Instagram Enzo e Edson Celulari

Enzo Celulari iniciou a quinta-feira (20) de uma maneira especial: em comemoração ao aniversário de 67 anos do pai, Edson Celulari, o artista fez uma dedicação ao veterano e resgatou uma foto antiga ao lado dele.



"Te celebro hoje como sempre te celebro. Feliz é aquele que tem o privilégio de conviver com Edson Francisco. Viva você e sua alma linda. Viva o seu talento e a sua arte, arte esta tão sua e verdadeira", iniciou.

"Te amo e admiro profundamente. Feliz todos os dias, Edson Celulari", acrescentou ele. No registro divulgado, o empresário de 27 anos postou um registro de quando era bebê em homenagem ao pai.

O rapaz é fruto do relacionamento do ator com Cláudia Raia. Aos 67 anos, o veterano estrelou diversos folhetins, entre eles Torre de Babel , Páginas da Vida , América , Guerra do Sexos e A Força do Querer .