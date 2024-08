Reprodução/Instagram David Brazil brinca com Bruna Griphao





David Brazil trouxe um momento de diversão para seus seguidores na noite de quarta-feira (14) ao compartilhar um vídeo em que admira o corpo de Bruna Griphao . Nas imagens, a atriz, vestindo um biquíni fio-dental preto, entra na brincadeira ao ver o influenciador fazer uma série de expressões enquanto observa seu bumbum.





Na legenda, David comentou: "Ah, se euzinho tivesse esse corpinho". Bruna, por sua vez, não conseguiu conter o riso ao ver o post e fez questão de deixar um comentário divertido. A reação dos seguidores foi igualmente animada: Lavinia Vlasak reagiu com vários emojis de fogo, enquanto uma fã expressou seu desejo de conhecê-lo pessoalmente. Outro seguidor brincou que David daria ainda mais trabalho se tivesse o corpo de Bruna, e outro elogiou a beleza da atriz.

Viagem dos famosos

David e Bruna estão aproveitando o verão europeu na companhia de Anitta e outras celebridades, como Dani Calabresa , Nattanzinho , MC Daniel , Lucas Guedez e Duda Beat . O influenciador revelou estar hospedado em um hotel de luxo, com diárias que podem alcançar US$ 3450 (aproximadamente R$ 18,9 mil). As acomodações incluem piscina privativa, 300 m² de área, quatro suítes master, três banheiros e uma vista panorâmica deslumbrante.