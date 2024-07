Reprodução/Instagram Lexa, Anitta, Nanda Cechinel e Bruna Griphao

A cantora Lexa, que esteve curtindo as férias pela Europa com Anitta, a atriz e ex-BBB Bruna Griphao e mais algumas amigas, compartilhou alguns registros se divertindo em Ibiza, neste sábado (20).

"Meninas super poderosas", escreveu Lexa na legenda da publicação que acompanha as fotos de biquíni, curtindo o sol em um passeio de barco com as amigas. As férias foram agitadas, com direito a baladas, enquanto se locomoviam de um ponto a outro de jatinho.

Enquanto Lexa está voltando para o Brasil, Anitta e Bruna continuam pela Europa, a cantora de “Show das Poderosas” compartilhou uma foto ao lado de Marina Sena, na manhã deste sábado, com ambas usando biquínis de crochê.

