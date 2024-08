Reprodução/Instagram Bruna Griphao exibe marquinha de biquíni com a calça baixa

Bruna Griphao reuniu uma sequência de fotos nas redes sociais e chamou a atenção dos seguidores com o corpo sarado.

Em uma das imagens, a atriz poso em frente ao espelho com a calça baixa e deixando a marquinha do bronzeado à mostra.

A artista também exibiu o corpo em fotos de biquíni enquanto renovava o bronzeado na praia.

Os admiradores não deixaram de rasgar elogios para o álbum de fotos. "Linda e sarada", disparou Isabella Santoni; "Sempre gata, sarada e bronzeada", disse um internauta; "Faltam até elogios pra tanta beleza", comentou outra.

