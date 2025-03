Reprodução Instagram - 6.3.2025 Ana Paula Padrão no 'MasterChef'

Ana Paula Padrão, de 59 anos, resolveu aproveitar para renovar o bronzeado na praia. Por meio de publicações feitas nos stories do Instagram, na última quarta-feira (5), a ex-contratada da Band fez cliques das paisagens naturais praianas e também surgiu exibindo o corpo definido em fotos de biquíni.





O traje de banho escolhido pela jornalista, conhecida pela trajetória na TV, tem estampas geométricas e mistura as cores marsala e branco. Para se proteger dos raios solares ultravioleta (UV), que podem ocasionar danos na região dos olhos, Padrão resolveu apostar em um óculos de sol.





Na última terça-feira (4), último dia do Carnaval 2025, Ana Paula também estava na praia. Ao invés de acompanhar os desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, como muitas celebridades costumam fazer, a comunicadora resolveu ir à praia com uma amiga, a empresária Caroline Marraccini.





Após 10 anos como contratada da Band, Ana Paula Padrão encerrou o contrato de exclusividade com a emissora, na qual ficou conhecida pela condução do reality gastronômico "MasterChef". Nenhum substituto foi escalado para o lugar da antiga titular até então.





No período em que esteve no antigo canal, entre os anos de 2014 e 2024, a apresentadora ainda comandou os derivados "Junior", "Profissionais", "A Revanche", "+" e "Confeitaria". Manchete, Record, SBT e Globo foram outras empresas em que ela já trabalhou.