A Band anunciou nesta terça-feira (29) uma mudança no seu time de apresentadores. A jornalista Ana Paula Padrão não terá o contrato renovado com a emissora e deixará o comando do MasterChef após 10 anos. Ela continua ainda a frente do reality show culinário por mais uma temporada.

No anúncio, a Band fala: "Ela se despede [do reality] durante a exibição do MasterChef Confeitaria, edição inédita que será exibida de 19 de novembro a 19 de dezembro”.

Com isso, o contrato com a apresentadora se encerra em dezembro de 2024, após o fim da edição especial voltada apenas para confeiteiros.

Entretanto, Ana Paula já possui planos para o seu futuro longe das telinhas. De acordo com o comunicado da Band, a jornalista seguirá com um projeto de educação no setor privado: "Vivi os melhores dez anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo”, disse Ana Paula.