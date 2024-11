Reprodução YouTube José Roberto

A 11ª temporada do "MasterChef Brasil" terminou na última terça-feira (12), com a revelação de que o instrutor corporativo José Roberto venceu a competição de gastronomia da Band. A jornalista catarinense Giorgia se consagrou como vice-campeã do programa.





Para a grande final, José Roberto apresentou aos chefes Helena Rizzo, Érick Jacquin e Henrique Fogaça o menu “As Terras Por Onde Passei”, com inspiração na célebre canção de Luiz Gonzaga. Já Giorgia apostou no patriotismo com “Matria”, em referência ao Brasil.





Quais os prêmios?

O vencedor leva para a casa o icônico trófeu "MasterChef", um conjunto de panelas premium, R$ 50 mil em produtos para equipar um restaurante, além de R$ 350 mil em dinheiro. Tanto o primeiro quanto o segundo colocados ganham cursos de gastronomia na Le Cordon Bleu.





Saída de Ana Paula Padrão

À frente de todas as temporadas do reality culinário no Brasil, Ana paula decidiu não renovar contrato com a Band e deixar o comando do programa. "Deixo esse programa maravilhoso com o coração apertado para dar atenção a outro lado meu: de empresária, na área de educação. Em breve, vou contar mais sobre isso. Hoje, é dia de prestar reverência a você. Obrigada, é genuíno, verdadeiro, 'MasterChef' eu te amo", disse à época nas redes sociais.