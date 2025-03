Reprodução/Instagram Ana Paula Padrão

Ana Paula Padrão, de 59 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (4). Ao contrário da maioria das celebridades da classe artística, que acompanharam os desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a jornalista resolveu aproveitar o último dia de Carnaval indo à praia.

Ana Paula Padrão posa de biquíni





Trajada com um biquíni preto, Padrão renovou o bronzeado e aproveitou para compartilhar o clique com os mais de 1,4 milhão de seguidores que a acompanham somente no Instagram. "Pensa em alguém que curte praia", escreveu ela como legenda dos Stories que publicou na plataforma.





Conhecida pela trajetória no jornalismo televisivo, Ana Paula Padrão se consolidou no entretenimento. A apresentadora esteve à frente do "MasterChef" e dos derivados, como "Junior", "Profissionais", "A Revanche", "+" e "Confeitaria", entre os anos de 2014 e 2024.





A comunicadora encerrou contrato com a Band e deixou o comando do reality culinário mais famoso do Brasil. Ao anunciar a saída nas redes sociais, Padrão pontuou que se dedicaria ao empreendedorismo feminino em uma plataforma de cursos. Além da Band, ela passou pelos canais Manchete, Globo, SBT e Record.