A apresentadora Ana Paula Padrão quebrou o protocolo do Masterchef após se emocionar com a eliminação da participante Andréia Kaupe, na edição da última terça-feira (13). "Eu estou realmente arrasada", confessou a comunicadora após os chefes revelarem que seria a cozinheira a eliminada da semana.

Saída da participante pegou o elenco do Masterchef de surpresa:

"Você é encantadora. Você roubou o coração de muita gente. Você roubou o meu. Eu estou realmente arrasada de ter que te dar tchau hoje", complementou a comunicadora. Além da apresentadora, a eliminação da participante chocou a todos.

"Ai, Andréia!", disse a chef Helena Rizzo após o anúncio. "Você estava indo tão bem. Vacilou!", expressou Henrique Fogaça. Quando fez o seu discurso de despidida, ela se emocionou e fez uma reflexão sobre seu amor com o programa culinário.

"Bom, eu já repeti 500 mil vezes aqui. Foram cinco anos. Eu vinha todos os anos para São Paulo. Então, eu realizei o meu sonho, sem dúvida nenhuma. Eu queria ver vocês de perto, queria ver a Ana Paula de perto. Eu realizei o meu sonho! Eu amo o Masterchef", aclamou ela.

Foi nesse momento que Ana Paula Padrão quebrou o protocolo do programa e enalteceu Andréia Kaupe. Os chefes também teceram elogios à participante. "Você é uma pessoa incrível. Você cozinha bem, viu? Mas deu uma vacilada hoje. Guarde isso na memória e no coração", aconselhou Fogaça. "Você fez uma jornada aqui, mandou muito bem", avaliou Rizzo.

